Профессиональный фотограф

Предоставляемые услуги : Фотосъемка, обработка фотографий- цветокоррекция, ретушь. Профессиональные навыки работы в программах Lightroom и Photoshop.

Провожу фотосъемку по следующим направлениям :

1. Фуд фото (фотосъемка блюд для меню, продуктов питания для рекламы) а так же обработка и ретушь фотографий этого направления.

2. Каталожная фотосъемка для интернет магазинов и печатных каталогов. Модели и одежда, а так же предметная фотосъемка (цветокоррекция и ретушь)

3. Интерьерная фотосъемка. Интерьеры гостинец, домов, квартир, а так же детали интерьера отдельно, для каталогов и журналов.

4. Репортаж, фотосъемка event мероприятий

5. Детская фотосъемка, обработка, создание коллажей

6. Свадебная фотосъемка, обработка, создание фото книг, слайд шоу

7. Семейная фотосъемка

Также отдельно предоставляю услуги по обработке фотографий, цветокореция, ретушь, создание рекламных фото коллажей, слайд шоу, верстка фото книг.

Контакты: [email protected] ;

Тел.:+38095 601 85 68

www.klochanko.com