Olgalingvo

Переводчик, редактор, копирайтер

Устали давать ТЗ копирайтерам?

Cделаю качественный текст из вашего голосового сообщения!

Я Ольга, филолог и переводчик,экс-редактор сайта «Русской службы новостей». Пишу на русском, английском,

французском, а также на языке ваших клиентов)

Что я предлагаю?

- продающие тексты для сайтов и соцсетей, без воды и канцелярита;

- информационные и развлекательныепосты;

- статьи-лонгриды;

- перевод с рерайтом и без;

Тариф – от 500 рублей за 1000 знаков.

Пишите, и я отправлю вам ссылку на портфолио!