Olgalingvo

Переводчик, редактор, копирайтер
Устали давать ТЗ копирайтерам?
Cделаю качественный текст из вашего голосового сообщения!
Я Ольга, филолог и переводчик,экс-редактор сайта «Русской службы новостей». Пишу на русском, английском,
французском, а также на языке ваших клиентов)
Что я предлагаю?
- продающие тексты для сайтов и соцсетей, без воды и канцелярита;
- информационные и развлекательныепосты;
- статьи-лонгриды;
- перевод с рерайтом и без;
Тариф – от 500 рублей за 1000 знаков.
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