Olgasaurus

Ищу работы в области фриланса, на удаленной основе , иллюстрации и открытки , рисунок с фотографии или векторные картинки

Студентка архитектурно-строительного университета Нижнего Новгорода, факультет архитектуры и дизайна, специальность- дизайн интерьера. Закончила художественную школу (6 лет) , кроме того в ходе учебы постоянно практикуюсь в рисовании в силу специализации, могу и хочу рисовать иллюстрации, как в векторе, так и вручную. Так же делаю открытки на заказ и могу рисовать по фотографии. В портфолио лишь небольшая часть картинок, обращайтесь за остальными работами и с предложениями на почту.