web-дизайнер
Разрабатываю лаконичные, интуитивные и современные сайты с нуля в Figma и Tilda. Понимаю основы HTML и CSS, SEO. Создаю векторную графику в Illustrator, CorelDRAW. Обрабатываю фото, делаю коллажи в Photoshop. Делаю интерактивные прототипы в Figma и inVision. Умею работать самостоятельно и в команде. Использую Trello для планирования задач и работы с командой.
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Портфолио
- LOKOS.DESIGN8 просмотров
- LOKOS4 просмотра
- HAMILTON7 просмотров
- AVENTY CAR4 просмотра
- PARK AVENUE6 просмотров
- Дизайн баннеров для интернет-магазина5 просмотров
- STK-PROM8 просмотров
- LORIZIO8 просмотров
- ETIKETKA9 просмотров