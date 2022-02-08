web-дизайнер

Разрабатываю лаконичные, интуитивные и современные сайты с нуля в Figma и Tilda. Понимаю основы HTML и CSS, SEO. Создаю векторную графику в Illustrator, CorelDRAW. Обрабатываю фото, делаю коллажи в Photoshop. Делаю интерактивные прототипы в Figma и inVision. Умею работать самостоятельно и в команде. Использую Trello для планирования задач и работы с командой.