Olgitta_Glyoza

Тренинги:

- в 2008-2010 году изучила ориентационно-профильный курс «Основы перевода» и выполнила практическую работу на отделении «Референт-переводчик» СПБГУКИ.

Иностранные языки:

- английский язык (уровень С1 по единой европейской системе)

- немецкий язык (уровень А2)

- испанский язык (начальный уровень)

- китайский язык (начальный уровень)

Участие в конкурсах и проектах:

- победа в международном литературном конкурсе Pushkin Prizes 2007

- участие в проекте Model United Nations 2008-2011