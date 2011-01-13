Olgitta_Glyoza

Тренинги:
- в 2008-2010 году изучила ориентационно-профильный курс «Основы перевода» и выполнила практическую работу на отделении «Референт-переводчик» СПБГУКИ.
Иностранные языки:
- английский язык (уровень С1 по единой европейской системе)
- немецкий язык (уровень А2)
- испанский язык (начальный уровень)
- китайский язык (начальный уровень)
Участие в конкурсах и проектах:
- победа в международном литературном конкурсе Pushkin Prizes 2007
- участие в проекте Model United Nations 2008-2011
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