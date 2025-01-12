Olha2Marketing

Ольга Olha2Marketing

 
40 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
Копирайтер, тексты со смыслом, грамотные и уникальные

Пишу тексты на русском языке для сайтов и SEO.

Тематики:

  • финансы, бухгалтерский учет, страхование, инвестирование

  • инженерные и строительные темы

  • экстремальные виды спорта

 

Грамотность, ответственность, оперативность.

Глубокое раскрытие тем, структурированные тексты, творческий подход.

 

Примеры текстов:

https://rshbins-life.ru/news/blog/finansovaya-podushka-zachem-ona-nuzhna-i-gde-ee-vzyat/

https://www.moedelo.org/club/registratsiya-biznesa/kak-otkryt-internet-magazin-s-nulya

https://odessa-future.com.ua/ru/articles-rafting-i-luchshie-instagramnye-lokaczii-v-migee