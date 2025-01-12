Копирайтер, тексты со смыслом, грамотные и уникальные Пишу тексты на русском языке для сайтов и SEO. Тематики: финансы, бухгалтерский учет, страхование, инвестирование

инженерные и строительные темы

экстремальные виды спорта Грамотность, ответственность, оперативность. Глубокое раскрытие тем, структурированные тексты, творческий подход. Примеры текстов: https://rshbins-life.ru/news/blog/finansovaya-podushka-zachem-ona-nuzhna-i-gde-ee-vzyat/ https://www.moedelo.org/club/registratsiya-biznesa/kak-otkryt-internet-magazin-s-nulya https://odessa-future.com.ua/ru/articles-rafting-i-luchshie-instagramnye-lokaczii-v-migee

Я против войны в Украине !