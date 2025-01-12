Копирайтер, тексты со смыслом, грамотные и уникальные
Пишу тексты на русском языке для сайтов и SEO.
Тематики:
финансы, бухгалтерский учет, страхование, инвестирование
инженерные и строительные темы
экстремальные виды спорта
Грамотность, ответственность, оперативность.
Глубокое раскрытие тем, структурированные тексты, творческий подход.
Примеры текстов:
https://rshbins-life.ru/news/blog/finansovaya-podushka-zachem-ona-nuzhna-i-gde-ee-vzyat/
https://www.moedelo.org/club/registratsiya-biznesa/kak-otkryt-internet-magazin-s-nulya
https://odessa-future.com.ua/ru/articles-rafting-i-luchshie-instagramnye-lokaczii-v-migee
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Статья про каякинг для портала про путешествиянет просмотров
- Кейс по строительной тематике1 просмотр