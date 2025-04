Olha_Bryzhataya

Переводчик с/на английский язык, копирайтер

Брыжатая Ольга Валерьевна

Общая информация:

[table]Адрес

Выборгская 2/24, Киев, Украина

Моб. номер

+380500676943

Дата рождения

15.07.96

Email

[email protected]

Facebook

https://www.facebook.com/olya.bryzhataya

Образование: Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»

Издательско-полиграфический институт

01.09.2014 - сегодня

Студент

Квалификация: DELF A2 - Diploma in French Language Studies

Certificate B2+ of English School by International Department NTUU “KPI”

Специальные свободный украинский язык

навыки: свободный английский язык

свободный русский язык

практическое знание французского языка (Intermediate)

компьютерная грамотность (Microsoft Office, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, быстрый набор текста)

Личностные ответственность

качества: целеустремленность

быстрая обучаемость

заинтересованность в работе

Членство: Vice President of Public Relations 2016-2017 of organisation for European Students of Industrial Engineering and Management (ESTIEM Local Group Kyiv)