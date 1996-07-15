Olha_Bryzhataya

Брыжатая Ольга Валерьевна
Общая информация:
[table]Адрес
Выборгская 2/24, Киев, Украина
Моб. номер
+380500676943
Дата рождения
15.07.96
https://www.facebook.com/olya.bryzhataya
Образование: Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»
Издательско-полиграфический институт
01.09.2014 - сегодня
Студент
Квалификация: DELF A2 - Diploma in French Language Studies
Certificate B2+ of English School by International Department NTUU “KPI”
Специальные свободный украинский язык
навыки: свободный английский язык
свободный русский язык
практическое знание французского языка (Intermediate)
компьютерная грамотность (Microsoft Office, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, быстрый набор текста)
Личностные ответственность
качества: целеустремленность
быстрая обучаемость
заинтересованность в работе
Членство: Vice President of Public Relations 2016-2017 of organisation for European Students of Industrial Engineering and Management (ESTIEM Local Group Kyiv)