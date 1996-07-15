Olha_Bryzhataya

Ольга Olha_Bryzhataya

 
28 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Переводчик с/на английский язык, копирайтер

Брыжатая Ольга Валерьевна

Общая информация: 

[table]Адрес

Выборгская 2/24, Киев, Украина

Моб. номер

+380500676943

Дата рождения

15.07.96

Email

[email protected]

Facebook

https://www.facebook.com/olya.bryzhataya

Образование:                  Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»

                                        Издательско-полиграфический институт

                                        01.09.2014 - сегодня

                                        Студент 

Квалификация:                DELF A2 - Diploma in French Language Studies

                                        Certificate B2+ of English School by International Department NTUU “KPI” 

Специальные                   свободный  украинский язык

навыки:                           свободный английский язык

                                        свободный русский язык

                                        практическое знание французского языка (Intermediate)

                                        компьютерная грамотность (Microsoft Office, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, быстрый набор текста)

Личностные                  ответственность

качества:                      целеустремленность

                                      быстрая обучаемость  

                                      заинтересованность в работе 

Членство:                     Vice President of Public Relations 2016-2017 of organisation for European Students of Industrial Engineering and Management (ESTIEM Local Group Kyiv)