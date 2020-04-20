Olhasverige

Открыта для сотрудничества в творческих прроектах

Меня зовут Ольга! Мне 28 лет. Проживаю в Швеции Чем могу быть полезна для вас?

Могу отредактировать фото( сделать коллаж)

Могу создать прекрасное видео для сторис или просто короткое ( владею азами монтажа, могу озвучить , подобрать музыку , склеить видео, написать написание) - в подтверждение есть инстаграм и ютуб канал

Могу сделать красивые фуд фото , хорошо готовлю, умею сочетать «странные продукты», опять же в подтверждение профиль в инстаграм.

Интересуюсь эко темой и минимализмом( в подтверждение отлично сортирую мусор ) введу рубрику « Спасем продукты» в инстаграм.

Делаю ароматические свечи, мыло, шампуни( есть фото)

Пережила переезд , адаптацию и роды в Швеции, немного компетентна по теме жизни в Швеции( инстаграм и ютуб в подтверждение)

2 высших образования( экономическое и технологическое в Одесской Национальной Академии Пищевых Технологий)

Имеется в наличии диплом сомелье( да в вине , и крепких алкогольных напитках я тоже разбираюсь) могу отлично составлять гастрономические пары.И опыт работы более 8 лет

Увлекаюсь психологией и самопознанием.

В совершенстве владею русским и украинским языками, начальный уровень шведского языка.

КоммуникабельнаяОтветственнаяТрудолюбивая Честная ЛегкообучаемаяОткрыта для интересных предложений.В написании статьей, блогов( тематика еды, вина и иммиграции идеально)возможно в создании небольших видео . Готова к любым творческих предложениям и взаимообмену.