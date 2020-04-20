Olhasverige

Открыта для сотрудничества в творческих прроектах
Меня зовут Ольга! Мне 28 лет. Проживаю в Швеции Чем могу быть полезна для вас?
- Могу отредактировать фото( сделать коллаж)
- Могу создать прекрасное видео для сторис или просто короткое ( владею азами монтажа, могу озвучить , подобрать музыку , склеить видео, написать написание) - в подтверждение есть инстаграм и ютуб канал
- Могу сделать красивые фуд фото , хорошо готовлю, умею сочетать «странные продукты», опять же в подтверждение профиль в инстаграм.
- Интересуюсь эко темой и минимализмом( в подтверждение отлично сортирую мусор ) введу рубрику « Спасем продукты» в инстаграм.
- Делаю ароматические свечи, мыло, шампуни( есть фото)
- Пережила переезд , адаптацию и роды в Швеции, немного компетентна по теме жизни в Швеции( инстаграм и ютуб в подтверждение)
- 2 высших образования( экономическое и технологическое в Одесской Национальной Академии Пищевых Технологий)
- Имеется в наличии диплом сомелье( да в вине , и крепких алкогольных напитках я тоже разбираюсь) могу отлично составлять гастрономические пары.И опыт работы более 8 лет
- Увлекаюсь психологией и самопознанием.
- В совершенстве владею русским и украинским языками, начальный уровень шведского языка.