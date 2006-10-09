Oli

Ольга Бардачевская Oli

 
39 летУкраина/Тернополь
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

Дизайнер

Креативна, в меру самокритична, общительная, инициативная, ответственная, обладаю чувством юмора.

Личные данные

Дата рождения: 03,06,1984г

Возраст:24г

Место рождения:с. Садживкы, Гусятинский р-н, Тернопольская обл.

Семейное положение: гражданский брак

Адрес: г.Тернополь, ул. Шептицкого2/3

Телефон: 8 (098) 9512125

Домашний Телефон: 8 (0352) 52 87 98

E-mail: [email protected]

Образование

1999-2004 гг Тернопольский кооперативный техникум за специальностью «Дизайн»

Дополнительное образование

1990-1999 гг «Дитяча зразкова студія народної кераміки»

Опыт работы

2004-2006 гг ТОВ «Арника» ЛТД дизайнер ( полиграфия, наружная реклама, фирменный стиль, логотипы)

03.07. 2006г-09.10.2006г ПП Фурдела А.Д. дизайнер интерьера.

02.12.2006- работаю Студия дизайна «Тодис» дизайнер интерьера

Знание языков

Английский (нормально), французский (плохо), русский (нормально), украинский- родной.

Навыки работы с компьютером и оргтехникой

3D Max, Corel Draw, Adobe Photoshop.

Увлечения и интересы

• Живопись, керамика, история искусств, путешествия, вышивка, лыжный спорт, история, география.

3ds MaxPhotoshop
Портфолио