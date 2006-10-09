Дизайнер
Креативна, в меру самокритична, общительная, инициативная, ответственная, обладаю чувством юмора.
Личные данные
Дата рождения: 03,06,1984г
Возраст:24г
Место рождения:с. Садживкы, Гусятинский р-н, Тернопольская обл.
Семейное положение: гражданский брак
Адрес: г.Тернополь, ул. Шептицкого2/3
Телефон: 8 (098) 9512125
Домашний Телефон: 8 (0352) 52 87 98
E-mail: [email protected]
Образование
1999-2004 гг Тернопольский кооперативный техникум за специальностью «Дизайн»
Дополнительное образование
1990-1999 гг «Дитяча зразкова студія народної кераміки»
Опыт работы
2004-2006 гг ТОВ «Арника» ЛТД дизайнер ( полиграфия, наружная реклама, фирменный стиль, логотипы)
03.07. 2006г-09.10.2006г ПП Фурдела А.Д. дизайнер интерьера.
02.12.2006- работаю Студия дизайна «Тодис» дизайнер интерьера
Знание языков
Английский (нормально), французский (плохо), русский (нормально), украинский- родной.
Навыки работы с компьютером и оргтехникой
3D Max, Corel Draw, Adobe Photoshop.
Увлечения и интересы
• Живопись, керамика, история искусств, путешествия, вышивка, лыжный спорт, история, география.
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