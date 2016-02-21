$500
Задание - сделать справочник города, можно на конструкторе. Пример - как справочник Туапсе - посмотрите в апп сторе. Информацией наполнять не нужно,. Для ios и android.
Мобильные приложения6 заявок
Закрыт
8 лет назад
Задание - сделать справочник города, можно на конструкторе. Пример - как справочник Туапсе - посмотрите в апп сторе. Информацией наполнять не нужно,. Для ios и android.
Нужно разработать Приложение, в котором будет возможность создавать аккаунты, сохранять фотографии, просматривать страницы через браузер (возможно не встроенный браузер, а сафари), делать вип аккаунты, пересылать Лс и оставлять комментарии. Дизайнер есть, нужен кодировщик/программист.