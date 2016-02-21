Oli_segye

Ольга Настина Oli_segye

 
38 летРоссия/Киров
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
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  • Справочник города

    $500

    Задание - сделать справочник города, можно на конструкторе. Пример - как справочник Туапсе - посмотрите в апп сторе. Информацией наполнять не нужно,. Для ios и android.

    AndroidiOS
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка приложения-соцсети на iOS

    Нужно разработать Приложение, в котором будет возможность создавать аккаунты, сохранять фотографии, просматривать страницы через браузер (возможно не встроенный браузер, а сафари), делать вип аккаунты, пересылать Лс и оставлять комментарии. Дизайнер есть, нужен кодировщик/программист.

    iOS
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад