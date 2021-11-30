Olia23061998

Основні категорії замовлень: 1. Копірайтинг. 2. Набір тексту. 3. Розшифровка інтерв'ю. 4. Створення презентацій. Освіта: Закінчила у 2019 році Кременецьку обласну гуманітарно-педагогічну академію ім. Т. Шевченка, здобула кваліфікацію: бакалавр. У 2020 році закінчила Кременецьку обласну гуманітарно-педагогічну академію ім. Т. Шевченка, здобула кваліфікацію: магістр. Професійна кваліфікація: 1. Викладач української мови і літератури. 2. Вчитель української мови і літератури. Особисті якості, які допомагають у роботі: - стресостійкість; - здатність працювати з великою кількістю інформації; - націленість на результат; - організованість; - працьовитість. Хобі: у вільний час пишу вірші, маю невеличкі збірки, читаю книги.