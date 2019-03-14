SMM продвижение для коммерческих аккаунтов, продвижение в instagram для личных брендов.

Меня зовут Ольга и я SMM-специалист. Я всегда рада помочь, если Вы в поиске опытного и надежного исполнителя в области SMM ‍

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Я искренне люблю маркетинг и все, что связано с ним, в особенности продвижение в социальных сетях. За 3 года работы мной успешно реализовано множество проектов с различной сферой деятельности: украшения, косметология, стоматология, множество личных брендов, магазины нижнего белья. Что я могу предложить в качестве своей работы?

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▪️ Справедливую, обоснованную критику и действующие рекомендации по продвижению вашего профиля

▪️ Разработку стратегии продвижения в социальных сетях

▪️ Полное оформление профиля — создадим привлекательный и интересный аккаунт (работаю в команде с профессиональным дизайнером)

▪️ Позабочусь о повышении активности аудитории

(комментарии, лайки, сохранения) ▪️Подготовлю уникальный контент (тексты, фото, видео)

▪️ Настрою таргетированную рекламу и подберу подходящих блогеров

▪️ Добросовестно выполняю свою работу, поэтому в Вашем аккаунте не будет накрученных ботов, а о результатах своего труда я расскажу честно и прозрачно

▪️ Каждый этап работы анализируется и сопровождается подробным отчетом

▪️ Не злоупотребляю доверием и гарантирую полную безопасность для Вашего аккаунта.

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Работаю удаленно, но всегда остаюсь с Вами на связи 24/7 (Whats app, Viber, Вконтакте, instagram и по телефону)☺️

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Напишите мне и я с радостью отвечу на любые вопросы ✍