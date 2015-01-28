OliferchikNadya

Дизайн и проектирование.

Вы знаете чего хотите, но до конца не понимаете что из этого получится? Тогда вы нашли дизайнера, который поможет воплотить Вашу идею! Не важно, будь это дизайн визитки, вашей квартиры или даже курсовая работа. Мне подвластно все, главное начать. Не стесняемся, обращаемся! :)

О себе:

Скромная, трудолюбивая, обязательная.

Перечень услуг:

-Разработка фирменного стиля;

-Создание интерьера и(или) экстерьера любых типов помещений;

-Перевод чертежей в электронный формат (Archicad, Autocad);

-Проектирование ИЖД;

-Курсовые, рефераты.

Навыки:

-Archicad/Autocad;

-3DMax;

-CorelDraw;

-Adobe и его составляющие.

Оплата:

-Яндекс.Деньги;

-Сбербанк.

Условия:

Никаких условий и стереотипов!