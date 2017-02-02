Oliga_Mihailovna

Работа от профессионала. Ответственный подход. Качество и быстрота выполнения.
Опыт работы:
-8 лет журналисткой практики;
-5 лет работы в интернете;
-4 года работы на крупнейший портал по психологии http://www.yburlan.ru/ (что является неоспоримым плюсом в понимании психологии клиента и в написании продающих текстов любой тематики).
Знания и навыки:
- СЕО оптимизация статей;
- Качественное выполнение работы по ТЗ заказчика;
- Профессиональный подход к написанию продающих текстов;
- Обширная практика в ведении сайтов и сообществ на всех крупных ресурсах.
Личные качества: ответственный подход к работе; четкое соблюдение сроков; умение быстро приспосабливаться к любым рабочим требованиям; способность анализировать потребности аудитории на психологическом уровне и выдавать соответствующий запросам результат.