Oliga_Mihailovna

Работа от профессионала. Ответственный подход. Качество и быстрота выполнения.

Опыт работы:

-8 лет журналисткой практики;

-5 лет работы в интернете;

-4 года работы на крупнейший портал по психологии http://www.yburlan.ru/ (что является неоспоримым плюсом в понимании психологии клиента и в написании продающих текстов любой тематики).

Знания и навыки:

- СЕО оптимизация статей;

- Качественное выполнение работы по ТЗ заказчика;

- Профессиональный подход к написанию продающих текстов;

- Обширная практика в ведении сайтов и сообществ на всех крупных ресурсах.

Личные качества: ответственный подход к работе; четкое соблюдение сроков; умение быстро приспосабливаться к любым рабочим требованиям; способность анализировать потребности аудитории на психологическом уровне и выдавать соответствующий запросам результат.