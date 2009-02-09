Свободный доступ в интернет,наличие времени на работу: до 16 часов в день

Образование высшее. Специальность: математик-системный программист. Опыт проектирования и создания баз данных, тестирования программ. Знание русского и английского языков.

Набор текста. Опыт 5 лет. Скорость набора на русском: 184 знака в минуту.

Опыт написания курсовых работ и рефератов по высшей математике, информатике и экономике.

Имеется опыт написания сценариев для тематических вечеров (новогодние утренники, выпускные вечера, свадьбы и пр.)