Скрипты продаж, отработки возражений, программы обучения для операторов.
В фрилансе совсем недавно. По тренерскому пути иду больше 10 лет.
Образование: высшее
Специальность: журналистикаБолее 10 лет работаю тренером.
Владею такими обучающими программами, как:
"Официально-деловой стиль общения"
"Правила реагирования в конфликтных ситуациях"
"Базовые навыки операторов колл-центров"
"Обучение тренерского состава"
"Продажи"
и т.д
Дополнительно:
Разработка текстов для скриптаРазработка программы для обучения продуктуОбучение сотрудников
Написание отработок возражений.
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