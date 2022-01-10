Скрипты продаж, отработки возражений, программы обучения для операторов.

В фрилансе совсем недавно. По тренерскому пути иду больше 10 лет.

Образование: высшее

Специальность: журналистикаБолее 10 лет работаю тренером.

Владею такими обучающими программами, как:

"Официально-деловой стиль общения"

"Правила реагирования в конфликтных ситуациях"

"Базовые навыки операторов колл-центров"

"Обучение тренерского состава"

"Продажи"

и т.д

Дополнительно:

Разработка текстов для скриптаРазработка программы для обучения продуктуОбучение сотрудников

Написание отработок возражений.