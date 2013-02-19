Olikatrush

Ольга Olikatrush

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Рерайтинг и SEO рерайтинг текста. Перевод с древнеславянского.

1. Преобразую старый текст в неповторимый и уникальный не потеряв смысла.

2. Оптимизирую статьи под запросы поисковых систем.

3. Статьи, рефераты о Ведической культуре и перевод с древнеславянского.

Копирайтинг
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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от $2
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Стихи, Песни и Проза
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