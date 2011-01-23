Готова предложить Вам свои услуги по написанию копирайта, рерайта, набору текста.

Имею высшее экономическое образование. Любую работу выполняю быстро и со стопроцентной отдачей. Главное - ответственный подход и особое отношение к каждому заказу. Стараюсь, чтобы мои тексты всегда соответствовали требованиям заказчика. В случае необходимости правок — буду исправлять, пока работа не достигнет совершенства.

Не боюсь нового, всегда готова к обучению и совершенствованию для профессионального роста.

Возможна подготовка, как отдельного материала, так и постоянное сотрудничество в рамках проектов. Стоимость работы обсуждается индивидуально

Мой девиз — это разумная цена за высококачественные статьи.

Давайте сотрудничать!