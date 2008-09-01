ЖолубоваОльга Анатолиевна
Контент-менеджер,копирайтер, рерайтер (наполнение сайтов), неполная занятость, удаленная работа
Датарождения: 15 января 1992 (23 года)
Город:Киев
Телефон:+380930652730
Эл.почта: [email protected]
Опыт работы
Контент-менеджерс 08.2014 по наст. время (1 год 3месяца)
Интернет-магазины, группы в соц сетях. (Написание статей,отзывов, наполнение сайтов товарами)
Образование
Неоконченное высшеес 09.2008 по 06.2012
НУХТ, Брожения и хлебобулочных изделий, Киев.
Профессиональные навыки
Навыки работы с компьютером, ПО
• Опытный пользователь ПК;
• Свободное владение пакетом Microsoft Office (Excel, Word,
PowerPoint), Outlook Express, на хорошем уровне владение
графической программой Adobe Photoshop;
• Добавление, редактирование контента;
• Сопровождение и наполнение интернет-магазинов,
• Работа в соц.сетях ведение групп. Ответы на вопросы;
• Актуализация информации на сайте, модерация,взаимодействие с пользователями.(обработка заказов, переписка, ответ на эл.
письма и др.)
Владение языками
Украинский — эксперт
Русский — эксперт
Англиский — средний
Дополнительная информация
Опыт работы с компьютером:
- вольный пользователь Windows, Internet ;
- пакет MS Office;
- KOMPAS;
Личностные качества:
- коммуникабельность, умение расположить к себе;
- высокая трудоспособность и полная отдача выполняемойработе;
- быстрая обучаемость;
- стрессоустойчивость;
- ориентированность на результат;
- умение работать как в команде, так и самостоятельно;
-умение работать с большим объемом информации