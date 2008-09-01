ЖолубоваОльга Анатолиевна

Контент-менеджер,копирайтер, рерайтер (наполнение сайтов), неполная занятость, удаленная работа

Датарождения: 15 января 1992 (23 года)

Город:Киев

Телефон:+380930652730

Эл.почта: [email protected]

Опыт работы

Контент-менеджерс 08.2014 по наст. время (1 год 3месяца)

Интернет-магазины, группы в соц сетях. (Написание статей,отзывов, наполнение сайтов товарами)

Образование

Неоконченное высшеес 09.2008 по 06.2012

НУХТ, Брожения и хлебобулочных изделий, Киев.

Профессиональные навыки

Навыки работы с компьютером, ПО

• Опытный пользователь ПК;

• Свободное владение пакетом Microsoft Office (Excel, Word,

PowerPoint), Outlook Express, на хорошем уровне владение

графической программой Adobe Photoshop;

• Добавление, редактирование контента;

• Сопровождение и наполнение интернет-магазинов,

• Работа в соц.сетях ведение групп. Ответы на вопросы;

• Актуализация информации на сайте, модерация,взаимодействие с пользователями.(обработка заказов, переписка, ответ на эл.

письма и др.)

Владение языками

Украинский — эксперт

Русский — эксперт

Англиский — средний

Дополнительная информация

Опыт работы с компьютером:

- вольный пользователь Windows, Internet ;

- пакет MS Office;

- KOMPAS;

Личностные качества:

- коммуникабельность, умение расположить к себе;

- высокая трудоспособность и полная отдача выполняемойработе;

- быстрая обучаемость;

- стрессоустойчивость;

- ориентированность на результат;

- умение работать как в команде, так и самостоятельно;

-умение работать с большим объемом информации