Мы небольшая команда профессионалов в области Интернет-программирования, дизайна и продвижения сайтов. Воплотим все Ваши идеи, задумки и пожелания в жизнь в кратчайшие сроки за реальные деньги.

Основные направления деятельности:

• Разработка, внедрение и сопровождение вебсайтов (визитки, промо-, флэш-, магазины, соцсети и другие интернет-приложения)

• Разработка, внедрение и сопровождение АСУ (CRM, helpdesk, интранет-порталы).

• Разработка фирменых стилей и логотипов

• Дизайн сайтов, создание баннеров

• Поддержка и продвижение сайтов. Проведение РК в Интернете.

Телефон для связи: 8(926)215-23-54, 8(916)444-00-94

E-mail: [email protected]