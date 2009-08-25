Мы небольшая команда профессионалов в области Интернет-программирования, дизайна и продвижения сайтов. Воплотим все Ваши идеи, задумки и пожелания в жизнь в кратчайшие сроки за реальные деньги.
Основные направления деятельности:
• Разработка, внедрение и сопровождение вебсайтов (визитки, промо-, флэш-, магазины, соцсети и другие интернет-приложения)
• Разработка, внедрение и сопровождение АСУ (CRM, helpdesk, интранет-порталы).
• Разработка фирменых стилей и логотипов
• Дизайн сайтов, создание баннеров
• Поддержка и продвижение сайтов. Проведение РК в Интернете.
Телефон для связи: 8(926)215-23-54, 8(916)444-00-94
E-mail: [email protected]
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Портфолио
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- Без названия101 просмотр
- Интернет-магазин136 просмотров
- Сайт галерея131 просмотр
- Социальная сеть111 просмотров
- Зоогостиница105 просмотров
- Без названия116 просмотров
- Без названия103 просмотра