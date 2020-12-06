OlkaGuna1998

Копирайтинг и рерайтинг

Писала в основном для себя. Отрерайтила около десятка статей по разным темам. Простой" и "сложный" рерайт с Вашими или моими материалами. Возможны переводы с английского на русский. 1 $ за 1000 знаков.К каждой статье для рерайта подхожу индивидуально. Рерайтить могу практически на любые темы.

Проходила множество курсов ПК, на ТЫ с MC OFFICE со всеми программами.