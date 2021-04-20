OlkhovskyiMax

Максим Ольховский OlkhovskyiMax

 
26 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Только качественная и вовремя выполненная работа - создание логотипов, брендинг, веб дизайн.

Плюсы работы со мной:

- Работая со мной - вы будете уверенны в выполнении задания в срок.

- Нахожусь на связи постоянно, отвечаю очень быстро.

- Оплата только после полного утверждения.

- Выполняю любые правки абсолютно бесплатно.

﻿Мои навыки:

- Дизайн сайтов, приложений, интерфейсов, UI/UX.

- Создание логотипов, брендинг, презентации, дизайн упаковки.

Мои контакты:

Моё портфолио - weblancer.net/users/OlkhovskyiMax/portfolio/﻿

Моя главная цель - оставить довольным своего клиента.

Портфолио