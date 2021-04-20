Только качественная и вовремя выполненная работа - создание логотипов, брендинг, веб дизайн.
Плюсы работы со мной:
- Работая со мной - вы будете уверенны в выполнении задания в срок.
- Нахожусь на связи постоянно, отвечаю очень быстро.
- Оплата только после полного утверждения.
- Выполняю любые правки абсолютно бесплатно.
Мои навыки:- Дизайн сайтов, приложений, интерфейсов, UI/UX.
- Создание логотипов, брендинг, презентации, дизайн упаковки.
Мои контакты:
- Telegram - @m_olkhovskyi
- E-mail - [email protected]
Моя главная цель - оставить довольным своего клиента.
Портфолио
- Рекламный баннер.31 просмотр
- Логотип-эмблема.29 просмотров
- Лендинг пейдж.23 просмотра
- Прототип лендинга для сайта доставки.116 просмотров