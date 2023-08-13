Здравствуйте! Я нахожусь в поиске работы " Менеджер Маркетплейс" в Widberries, Ozon, ( удаленно) , окончила курсы в 2022 году. Моя основная компетенция: работа в личном кабинете поставщика. Ищу свой первый проект. Я хочу предложить свои услуги. Я готова взять на себя ответственность за : Анализ ниши; Анализ конкурентов; Подбор товара для реализации; качественное оформление карточек товара с SEO оптимизации ( описание, название, характеристики) загрузка фотографий и подготовка продающих макетов. Ежедневная работа с отзывами и вопросами покупателей. Личные качества: способность к работе в условиях многозадачности, пунктуальность,нешаблоность мышления, лёгкая обучаемость, нацеленность на самосовершенствование. Предлагаю как полное сопровождения, так и разовые услуги. Ответственная, коммуникабельная, готова развиваться в данной отрасли. Есть цель выйти в ТОП менеджер Маркетплейс, но на начальном этапе приемлемая заработная плата от 5000-35000 тыс . руб.