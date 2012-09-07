OllgaTsipel

Знание русского языка

1.Работа с текстами: корректура, форматирование, стилистические правки, семантические правки, читабельность, работа в программе Word;

2.Работа с данными: систематизация, сортировка, сведение, распределение, создание таблиц, графиков, работа в программе Exel;

3. Неординарная работа с текстами: расшифровка рукописного текста, плохо читаемого текста с фотографии, перенос текста с jpg и pdf в текстовый формат, работа в программе ABBYY FineReader 10

Недавно для издательства "Маджента" перевела с русского на старорусский книгу "Отечественная война 1812 г. в пределах Смоленской губернии" - юбилейное издание;

рассказы: "Повесть Киевского Воеводы Мирослава"

"Приключения Псковского Дворянина Разбивоя"

"Приключения Светомила"

"Эпистола от генерала к его подчиненным".