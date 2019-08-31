Корректор, редактор, рерайтер

Привет, я Ольга, и мне 19 лет, студентка МГТУ. Я ответственно подхожу к каждому поручению. Усидчивая и внимательная. А главное-выполняю все своевременно и качественно.

ЧТО Я МОГУ, УМЕЮ (Примеры работ могу выслать Вам. Или Вы можете просмотреть их у меня в профиле)

*Могу отредактировать текст, исправить в нем пунктуационные, грамматические, а также речевые ошибки). А всё потому, что я получила 98 баллов за ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ!

**Занимаюсь копирайтингом и рерайтингом текстов.

***Помогу отредактировать фото, например, для Инстаграм или для продажи товара. (Замена фона, деталей, лиц на фото, создание и использование пресетов, цветокоррекция.)