Olne_Rovich

Информационный копирайтинг: статьи, обзоры, инструкции и т.д. Рерайтинг в больших объемах. Акция!

Информационный копирайтинг: статьи, обзоры, инструкции и т.д. Рерайтинг в больших объемах

Уважаемый заказчик!

С удовольствием напишу статьи в нужных Вам стиле и тематике. Прежде чем попасть в Ваш почтовый ящик, каждый текст пройдет «огонь, воду и медные трубы»: будет проверен на отсутствие ошибок, структурирован (абзацы, подзаголовки, списки), вычищен от переспама, умеренно «высушен» и, в случае необходимости, оптимизирован. Результат моей работы – готовая для публикации статья.

Цены:

Стоимость 1000 символов текста (без пробелов) :

рерайтинг – от 1 $

копирайтинг – от 2 $

Бесплатно выполню небольшое тестовое задание (до 2 тысяч символов без пробелов) в интересующей Вас тематике.

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При заказе более 10 статей действует скидка – 10 %.