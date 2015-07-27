Olne_Rovich

Олне Рович Olne_Rovich

 
49 летБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Информационный копирайтинг: статьи, обзоры, инструкции и т.д. Рерайтинг в больших объемах. Акция!

Информационный копирайтинг: статьи, обзоры, инструкции и т.д.  Рерайтинг в больших объемах

Уважаемый заказчик!

С удовольствием напишу статьи в нужных Вам стиле и тематике. Прежде чем попасть в Ваш почтовый ящик, каждый текст пройдет «огонь, воду и медные трубы»: будет проверен на отсутствие ошибок, структурирован (абзацы, подзаголовки, списки), вычищен от переспама, умеренно «высушен» и, в случае необходимости, оптимизирован. Результат моей работы –  готовая для публикации статья.

Цены:

Стоимость 1000 символов текста (без пробелов) :

  • рерайтинг – от 1 $
  • копирайтинг – от 2 $
Бесплатно выполню небольшое тестовое задание (до 2 тысяч символов без пробелов) в интересующей Вас тематике. 

Акция

При  заказе более 10 статей  действует скидка  – 10 %.