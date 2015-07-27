Olne_Rovich

Информационный копирайтинг: статьи, обзоры, инструкции и т.д. Рерайтинг в больших объемах. Акция!
Информационный копирайтинг: статьи, обзоры, инструкции и т.д. Рерайтинг в больших объемах
Уважаемый заказчик!
С удовольствием напишу статьи в нужных Вам стиле и тематике. Прежде чем попасть в Ваш почтовый ящик, каждый текст пройдет «огонь, воду и медные трубы»: будет проверен на отсутствие ошибок, структурирован (абзацы, подзаголовки, списки), вычищен от переспама, умеренно «высушен» и, в случае необходимости, оптимизирован. Результат моей работы – готовая для публикации статья.
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Стоимость 1000 символов текста (без пробелов) :
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При заказе более 10 статей действует скидка – 10 %.
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