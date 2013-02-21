Либо делаю быстро, либо не делаю вообще.
Выполняю качественный рерайт и копирайт, а так же редактирование и коррекцию текстов. Новости, обзоры на различные темы пишу легкие и интересные. Ссылку на свои работы укажу по желанию в личном сообщении.
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Отзывы заказчиков
$500
10 баллов
12 лет назад
Ольга отличный специалист. Все сделано на высшем уровне и в нужные сроки. Кроме того, легка в общении и хороший человек. Рекомендую.
Ответный отзыв
С Ириной очень приятно работать и легко общаться.Оплата готового заказа всегда сразу, без задержек.С удовольствием продолжу сотрудничество с таким работодателем.
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $7
от 1 дня
нет рейтинга