Либо делаю быстро, либо не делаю вообще.

Выполняю качественный рерайт и копирайт, а так же редактирование и коррекцию текстов. Новости, обзоры на различные темы пишу легкие и интересные. Ссылку на свои работы укажу по желанию в личном сообщении.