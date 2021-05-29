Olviy

Ольга Братчук Olviy

 
70 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Занятия с детьми и взрослыми (дикция, постановка речи, сценарии, стихи, ролевые сказки, квесты, адресные поздравления в стихах и т.д.)

Привет! Если Вам необходимо адресное поздравление с любым праздником или  сценарий (любой сложности),  Вы обратились по адресу. Может Вы или ваш ребенок решили стать оратором, но есть проблемы в произношении, дикции, страх аудитории и т.д.,  -  поможем и в этом. Вместе с вами мы сделаем все, чтобы красота слов изменила мир к лучшему!

+380996639227

+380501715483(Viber, Telegram)

+380958240086(Viber, Telegram)