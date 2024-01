Дата рождения: 15.11.1995

Высшее образование:

2013-2017 — Днепровский государственный технический университет (бакалавр)

Факультет: Менеджмента, экономики, социологии и филологии.

Кафедра перевода.

Специальность: англо-французский перевод

2017-2018 — Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара (магистр)

2017-2018 — Днепровский государственный технический университет (магистр)

Факультет: Менеджмента, экономики, социологии и филологии.

Специальность: Менеджмент

Владение английским языком: С2

Владение французским языком: С1

Владение испанским языком: B2

Владение немецким языком: B1

Опыт работы: преподаватель английского языка, переводчик, копирайтер, редактор (Профпереклад).

Обязанности: написание статей, перевод с/на английский, французский, испанский, немецкий, украинский, русский.

Знание компьютера: уверенный пользователь. Знание программ MS Office, почтовых программ, Интернет.

Личные качества: ответственность, внимательность, желание получить новые навыки и умения.

Education

2013-2017 Dniprovsk State Technical University (Bachelor degree)

The Faculty of Management, Economics, Sociology, and Philology

The Translation Department

Study Area: Philology

Professional qualification: Philologist, translator (the English and French languages), teacher

2017-2018 Oles Honchar Dnipro National University (Master degree)

The Faculty of Ukrainian and Foreign Philology and Study of Art

2017-2018 Dniprovsk State Technical University (Master degree)

Study Area: Management

Work experience

Teacher of English, translator, copywriter (it solutions), editor (Profpereklad).

Special skills

Native Russian, Ukrainian

Fluent English: С2

Working knowledge of French: С1

Working knowledge of Spanish: B2

Working knowledge of German: B1

Computer literacy: (Microsoft Office, Internet, HTML, Adobe Photoshop)

Duties: writing articles, translation from/into English, French, Spanish, German, Ukrainian, Russian

Hobbies: foreign languages, reading, chess

Personal qualities

Responsible, attentive, broad-minded, dependable, hard-working.