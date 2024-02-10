МОДЕРАТОР - КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕР

Навыки

Отличное владение ПК

Владение основными программами– Word, Excel, PowerPoint, Skype,

e-mail

Умение общаться спользователями, выяснять причины возникающих проблем

Умение описывать проблемы другим членам команды,обнаруживать причинно-следственные связи

Образование

ü 2014 – Запорожская государственная инженерная академия, факультет энергетики и энергосбережения.

Специальность: Теплоэнергетика.Магистр.

Знание языков

Украинский — родной

Русский — свободно владею

Английский — базовые знания

Профессиональный опыт

2010 – по настоящее время: фрилансер

Июнь 2010 – декабрь 2011: организация, занимающаяся ремонтами жилого фонда города: инженер, работа с персоналом

2010 - 2012 – копирайтер https://advego.ru/

Тема: фильмы.

Январь 2012 - июнь 2013: модератор ООО «Ваан» https://www.fl.ru/

Выполнялось: модерирование контента сайта, составлениеотчетов и других документов по выполненной работе. Работа при большой нагрузке

в большом коллективе. Активное общение (решение возникающих проблем) с другими

членами команды через Skype, почту, телефон.

2015 - 2017– контент-менеджер https://dom-pokupok.ru/

Выполнялось: обработка фотоконтента в fast viewer, Adobe photoshop, редактированиетекста, заполнение сайта, составление отчетов, поиск информации.

сентябрь 2013 – апрель 2018: модератор видео чат

Выполнялось: модерированиеконтента сайта, ответы на вопросы пользователей по правилам и возможностям

использования сайта. Составление отчетности по выполненной работе.