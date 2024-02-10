Навыки
Отличное владение ПК
Владение основными программами– Word, Excel, PowerPoint, Skype,
Умение общаться спользователями, выяснять причины возникающих проблем
Умение описывать проблемы другим членам команды,обнаруживать причинно-следственные связи
Образование
ü 2014 – Запорожская государственная инженерная академия, факультет энергетики и энергосбережения.
Специальность: Теплоэнергетика.Магистр.
Знание языков
Украинский — родной
Русский — свободно владею
Английский — базовые знания
Профессиональный опыт
2010 – по настоящее время: фрилансер
Июнь 2010 – декабрь 2011: организация, занимающаяся ремонтами жилого фонда города: инженер, работа с персоналом
2010 - 2012 – копирайтер https://advego.ru/
Тема: фильмы.
Январь 2012 - июнь 2013: модератор ООО «Ваан» https://www.fl.ru/
Выполнялось: модерирование контента сайта, составлениеотчетов и других документов по выполненной работе. Работа при большой нагрузке
в большом коллективе. Активное общение (решение возникающих проблем) с другими
членами команды через Skype, почту, телефон.
2015 - 2017– контент-менеджер https://dom-pokupok.ru/
Выполнялось: обработка фотоконтента в fast viewer, Adobe photoshop, редактированиетекста, заполнение сайта, составление отчетов, поиск информации.
сентябрь 2013 – апрель 2018: модератор видео чат
Выполнялось: модерированиеконтента сайта, ответы на вопросы пользователей по правилам и возможностям
использования сайта. Составление отчетности по выполненной работе.