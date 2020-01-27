Мы видим лишь то, что хотим видеть. Не более того. ,(Цицерон)
Моя цель- предоставить лучшую услугу на рынке!
Обо мне: меня зовут Оля. Я замужем, двое детей. Окончила РППК( педагог- филолог). Работала в школе, в данный момент в декрете, и решила предоставлять свои услуги, как фрилансер.
Качественно выполняю поставленную задачу, клиенты довольны! Даю гарантию за выполненную работу. И только сегодня у меня 50% скидка на все услуги.
Наборщик текстов, также и видео текстов. И занимаюсь транскрабацией!
Контактные данные:
http://hanmagomedova.olya.watsap.me
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