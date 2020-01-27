OlyaH05

Оля Ханмагомедова OlyaH05

 
28 летРоссия/Грозный
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Мы видим лишь то, что хотим видеть. Не более того. ,(Цицерон)

Моя цель- предоставить лучшую услугу на рынке!

Обо мне: меня  зовут Оля. Я замужем, двое детей. Окончила РППК( педагог- филолог). Работала в школе, в данный момент в декрете, и решила предоставлять свои услуги, как фрилансер. 

Качественно выполняю поставленную задачу, клиенты довольны! Даю гарантию за выполненную работу. И только сегодня  у меня 50% скидка на все услуги. 

Наборщик текстов, также и видео текстов. И занимаюсь транскрабацией!

Контактные данные: 

http://hanmagomedova.olya.watsap.me

https://t.me/hanmagomedovaolya