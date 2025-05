Initially you work for money, then money works for you.

Рівень англіської та польської C1. Українська та російська - рідні.

Швидко та за оптимальну суму виконую поставлене завдання.

Великий досвід перекладання текстів з англійською на українську чи російську і навпаки.

Також досвід роботи ведення інстаграм сторінок.

Працювала в дизайні та оформленні інстаграм на фейсбук сторінок.

Level of English and Polish C1. Ukrainian and Russian are my native languages.

I complete the task quickly and for the optimal amount.

Extensive experience in translating texts from English into Ukrainian or Russian and vice versa.

Also experience in managing Instagram pages.

Worked in the design and layout of Instagram and Facebook pages.