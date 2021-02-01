Контекстная реклама, Медийная реклама, Таргетированная реклама

Успешно работаю в маркетинге последние 5 лет. Опыт работы с продвижением нотариальных услуг для юридических и физических лиц, школы стилистов, свадебной флористики, журналов, продуктов питания, ателье по индивидуальному пошиву.

Готова работать со сложными проектами и тонкой настройкой рекламных компаний. Есть большой опыт работы в интернет-маркетинге на территории регионов РФ, а также в Казахстане.