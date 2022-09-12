Разработка сайтов, телеграм-ботов, создание презентаций

Коротко о себе:• опыт в разработке мобильных приложений под платформу Android свыше 3х лет (в среде Android Studio)• небольшой опыт в верстке сайтов (html, php, JavaScript) и других языках программирования (c++, python, с#)• хорошее владение навыками моделирования, создания БД, формирования запросов к данным• неплохие знания Adobe Photoshop • продвинутый пользователь MS Word, MS Excel. MS Power Point • небольшой опыт работы с векторной графикой• английский язык на уровне B2-C1, с англоязычной технической документацией работала