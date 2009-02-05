OlyapkaSpb

Ольга Шашкова OlyapkaSpb

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Распознавание, оцифровка, корректировка текста. Расшифровка аудиозаписей.

Распознавание сканированного текста.

Оцифровка (Перевод текста с бумажного в электронный вид).

Расшифровка аудиозаписей (Перевод устной речи в письменный вид).

Грамматическая и синтаксическая корректировка текста.

Опыт работы - помощь знакомым в рамках дружеского участия.

Отношение кработе - ответственное и обязательное.

О себе

http://oshashkova.moikrug.ru/