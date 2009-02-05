OlyapkaSpb

Ольга Шашкова OlyapkaSpbOlyapkaSpb
40 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Распознавание, оцифровка, корректировка текста. Расшифровка аудиозаписей.
Распознавание сканированного текста.
Оцифровка (Перевод текста с бумажного в электронный вид).
Расшифровка аудиозаписей (Перевод устной речи в письменный вид).
Грамматическая и синтаксическая корректировка текста.
Опыт работы - помощь знакомым в рамках дружеского участия.
Отношение кработе - ответственное и обязательное.
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