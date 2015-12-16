Olzhyk

Олег Olzhyk

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Копирайтер, автор

Образование:

Высшее

2011-июнь2015 – Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, Исторический факультет, квалификация - бакалавр

2007-2011 – Криворожский металлургический техником НМетАУ, «Обработка металлов давлением», квалификация – младший специалист

Опыт работы:

2009-2010 – модератор Криворожского информационного портала kr.2012

2012 - 2014 – промоутер в РА «Машина», «Баядера»

2014 - наст. время - фрилансер-копирайтер

2014-август 2015 - сотрудник-волонтер пресс-службы Днепропетровского молодежного совета

август-сентябрь 2015 - журналист-копирайтер криворожского информационного портала kryvbas24.com

Профессиональные навыки: уверенный пользователь ПК, анализ, поиск и работа с информацией, опыт написания статтей

Личные качества: отсутствие в/п, активная жизненная позиция, ответственность, обучаемость