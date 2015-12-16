Образование:
Высшее
2011-июнь2015 – Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, Исторический факультет, квалификация - бакалавр
2007-2011 – Криворожский металлургический техником НМетАУ, «Обработка металлов давлением», квалификация – младший специалист
Опыт работы:
2009-2010 – модератор Криворожского информационного портала kr.2012
2012 - 2014 – промоутер в РА «Машина», «Баядера»
2014 - наст. время - фрилансер-копирайтер
2014-август 2015 - сотрудник-волонтер пресс-службы Днепропетровского молодежного совета
август-сентябрь 2015 - журналист-копирайтер криворожского информационного портала kryvbas24.com
Профессиональные навыки: уверенный пользователь ПК, анализ, поиск и работа с информацией, опыт написания статтей
Личные качества: отсутствие в/п, активная жизненная позиция, ответственность, обучаемость