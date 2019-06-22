Omaroq

Артём Omaroq

 
25 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Являюсь профессионалом в сфере веб разработки, завершил успешно более 50 проектов. В наличии экспертные навыки разработки в сфере Full Stack разработки, а так же веб-дизайна. 

Работаю чётко, качественно и быстро. 

За несколько лет я завершил 138 проект, сверстал 52 шаблона, написал 27 плагинов и выпил 4920 чашек кофе! 

Экспертно владею языками PHP, SQL, HTML и СSS 3, и конечно-же JavaScrip. 

У вас есть интересные проекты? 

В таком случае пишите, мы вместе доведем идею от прототипа до реализации.