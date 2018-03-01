Веб-дизайн. Брендинг. Разработаем Логотип. Фирменный стиль. Дизайн выполняющий поставленные задачи.

Графический, веб дизайнер. Отличное понимание визуальной коммуникации и трендов современного дизайна. Работа с типографией и анимацией.

Опыт работы более 5 лет. Клиенты в странах СНГ и дальнего зарубежья.

Ссылка на портфолио в Behance:

https://www.behance.net/chrisnovoselich

Разработка проектов с нуля и до стадии запуска. Также поддержка проетов (обговаривается индивидуально).

Работаю по предоплате в 50%. Бриф, договор. Соблюдение дэдлайнов, сдача проекта точно в срок. Исследование ЦА и конкурентной среды. Международный уровень дизайна.