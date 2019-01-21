Качественное и оперативное выполнение любых работ
Программист 1С
1С программирование, Обновление конфигурации 1С1С: Предприятие 81С: Документооборот1С: Зарплата и кадры1С: Зарплата и управление персоналом1С: Бухгалтерия1С: Комплексная автоматизация
Работа по готовым / полуготовым техническим заданиям, в том числе:
• доработка конфигураций на платформе 8.2, 8.3
• разработка конфигураций с нуля (на платформе 8.2, 8.3,)
•удаленное обучение сотрудиков (Скайп)
Высокий уровень знания английского языка
Уверенный пользователь ПК: MS Office
Навыки оперативного поиска информации в сети Интернет. Высокий уровень знания английского языка.
Высокий опыт в написании научных статей,проектов,курсовых работ,рефератов
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