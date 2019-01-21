Качественное и оперативное выполнение любых работ

Программист 1С

1С программирование, Обновление конфигурации 1С1С: Предприятие 81С: Документооборот1С: Зарплата и кадры1С: Зарплата и управление персоналом1С: Бухгалтерия1С: Комплексная автоматизация

Работа по готовым / полуготовым техническим заданиям, в том числе:

• доработка конфигураций на платформе 8.2, 8.3

• разработка конфигураций с нуля (на платформе 8.2, 8.3,)

•удаленное обучение сотрудиков (Скайп)

Высокий уровень знания английского языка

Уверенный пользователь ПК: MS Office

Навыки оперативного поиска информации в сети Интернет. Высокий уровень знания английского языка.

Высокий опыт в написании научных статей,проектов,курсовых работ,рефератов