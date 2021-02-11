Omnomnom77

Написание текстов/статей/рассказов/историй

Тааак, ну начнём с того, что человек я ответственный, не смотря на то, что творческие люди довольно хаосны, но не всегда! Могу красиво донести информацию, которая будет легко и понятно читаться или завести вас в мир грёз, фантазий и волшебства, которые будут с интересным концом, а не как та книга, которую я прочитала...

Делаем выводы : ответственная, коммуникабельная, творческая личность, с широким словарный запасом и душой, естественно. В поисках работы удалённой, желательно написание статей, историй, постов и прочее.

Тематики, в которых сильна: мода (Стаж работы в сфере индустрии моды 4 года), продажи (Стаж 8 лет), книги, как само собой разумеющее, компьютерные игры, философские размышления и многое другое. Придумаю рассказ: драма, фантастика, детектив, роман, ужасы.

Вообще, очень многогранна и готова рассмотреть ваши предложения