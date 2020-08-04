OneDayin

Артем OneDayin

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Качественно и в срок сделаю адаптивную верстку . HTML5,Flexbox,BEM, CSS3, JavaScript, jQuery.

"Моя цель - понять и реализовать Вашу цель." 

Работая со мной вы соглашаетесь на:

  • толерантность и полную сосредоточенность на задаче с моей стороны;
  • мою заинтересованность и полное погружение в осмысление исполнения, данного этапа, проекта;
  • дополнительные вопросы, с моей стороны, для уточнения и удовлетворения желания заказчика на высшем уровне.

Контакты:

Ответственность:

- готов приступить к работе уже;

- довожу дело до конца;

- всегда на связи;

- даю консультацию по макету;

- не нарушаю сроков;

Надежно в срок и по разумной цене:

✔ Аккуратный, логичный, продуманный код. 

✔ Простого, читабельного, контекстно независимого кода. 

✔ HTML5, CSS3, jQuery, BEM 

✔ Блочная фиксированная / резиновая верстка 

✔ Адаптивная верстка без фреймворков 

✔ Mobile-first

✔ Кроссбраузерность с тестированием на реальных устройствах 

✔ Соблюдение стандартов W3C. 

✔ Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts). 