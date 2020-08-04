Качественно и в срок сделаю адаптивную верстку . HTML5,Flexbox,BEM, CSS3, JavaScript, jQuery.
"Моя цель - понять и реализовать Вашу цель."
Работая со мной вы соглашаетесь на:
- толерантность и полную сосредоточенность на задаче с моей стороны;
- мою заинтересованность и полное погружение в осмысление исполнения, данного этапа, проекта;
- дополнительные вопросы, с моей стороны, для уточнения и удовлетворения желания заказчика на высшем уровне.
Контакты:
- 🔥 telegram: @OneDay_in;
- E-mail: [email protected];
Ответственность:- готов приступить к работе уже;
- довожу дело до конца;
- всегда на связи;
- даю консультацию по макету;
- не нарушаю сроков;
Надежно в срок и по разумной цене:✔ Аккуратный, логичный, продуманный код.
✔ Простого, читабельного, контекстно независимого кода.
✔ HTML5, CSS3, jQuery, BEM
✔ Блочная фиксированная / резиновая верстка
✔ Адаптивная верстка без фреймворков
✔ Mobile-first
✔ Кроссбраузерность с тестированием на реальных устройствах
✔ Соблюдение стандартов W3C.
✔ Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).