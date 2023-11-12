Свободный фрилансер, оказываю услуги по созданию картин, иллюстраций и макетов.

Меня зовут Степан. Я художник и фотограф. оказываю услуги:

Иллюстрация и комиксы

Постеры, макеты страниц

Фотошоп

Ретушь, цветокоррекция, коллажирование, компоузинг, фотобашинг, наложение эффектов, удаление дефектов

Так же оформляю файлы с фотосессий в различные альбомы и виньетки по различным тематикам (школьные, детсадовские, романтические, с путешествий)

Традиционная заказная

Портреты, модульные картины

Работаю в программах Adobe Photoshop CS6, Adobe illustrator, Abode In Desigin. А так же рисую в традиционной технике масляной живописи