Свободный фрилансер, оказываю услуги по созданию картин, иллюстраций и макетов.
Меня зовут Степан. Я художник и фотограф. оказываю услуги:
Иллюстрация и комиксы
Постеры, макеты страниц
Фотошоп
Ретушь, цветокоррекция, коллажирование, компоузинг, фотобашинг, наложение эффектов, удаление дефектов
Так же оформляю файлы с фотосессий в различные альбомы и виньетки по различным тематикам (школьные, детсадовские, романтические, с путешествий)
Традиционная заказная
Портреты, модульные картины
Работаю в программах Adobe Photoshop CS6, Adobe illustrator, Abode In Desigin. А так же рисую в традиционной технике масляной живописи
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Создание обложек альбомов 222 просмотра
- Создание обложек альбомов 134 просмотра
- Создание школьных виньеток37 просмотров
- Создание садовских виньеток29 просмотров
- Ретушь, цветокор и композ62 просмотра
- Ретушь, цветокор, композ и фотобашинг50 просмотров
- Ретушь, цветокор и композ44 просмотра
- Ретушь, цветокор и композ40 просмотров
- Девушка и дракон77 просмотров
- Инктобер75 просмотров
- Экстаз87 просмотров
- Открытая душа79 просмотров