Onicolli_Zero

Евгений Тё Onicolli_ZeroOnicolli_Zero
22 годаКазахстан/Астана
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Начинающий Веб-разработчик
Привет, меня зовут Евгений, и я начинающий веб-дизайнер. Моя работа состоит в создании красивых и привлекательных веб-сайтов. Мой подход к дизайну веб-сайтов основан на тщательном изучении потребностей и требований клиента. Я стремлюсь создать сайты, которые привлекают внимание и удерживают взгляды, но в то же время оставляют положительное впечатление на посетителей.