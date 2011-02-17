Опытный копирайтер
Здравствуйте! Я могу предложить вам услуги по рерайту и копирайту. Работаю от 2 долларов за тысячу знаков. Жду ваших предложений.
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Копирайтинг
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Наполнение сайтов
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Стихи, Песни и Проза
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от $2
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