OnlineGame

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47 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Работа для флешера

    Нужно в срочном порядке, сделать вот такой эффект как тут с шарами www.zipper.tv ,чтобы шары плавали сверху вниз и при клике на них высвечивали банер или выигрышный купон, при повторном клике сворачивали банер или купон ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Конструктор

    Нужна вот такая штука http://www.uncleroys.com/design-signs-step2.php , кто готов сделать оставляем свои цены и сроки? ответы без цены и сроков будут игнорироваться

    PHP
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт онлайн игр

    Добрый день ищу программиста который реализует для меня проект который лежит в атаче,претендентов с предложениями аля 1000$ прошу пропустить данный пост.Ознакомьтесь с моими мыслями относительно проекта в ТЗ и оставляйте здесь свои мысли относительно ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад