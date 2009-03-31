OnlineGame

Нужно в срочном порядке, сделать вот такой эффект как тут с шарами www.zipper.tv ,чтобы шары плавали сверху вниз и при клике на них высвечивали банер или выигрышный купон, при повторном клике сворачивали банер или купон ...
- Веб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужна вот такая штука http://www.uncleroys.com/design-signs-step2.php , кто готов сделать оставляем свои цены и сроки? ответы без цены и сроков будут игнорироватьсяВеб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый день кто поможет в установке скрипта аукциона? оставляйте как с кем связаться, ну и цену которую хотите конечноВеб-программирование13 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый день ищу программиста который реализует для меня проект который лежит в атаче,претендентов с предложениями аля 1000$ прошу пропустить данный пост.Ознакомьтесь с моими мыслями относительно проекта в ТЗ и оставляйте здесь свои мысли относительно ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад