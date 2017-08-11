OnlineKassa

Нужно разработать модуль интеграции сервиса онлайн-кассы для CMS интернет-магазина. За вознаграждение. API сервиса находится здесь: [url=https://kassa.komtet.ru/integration/api]https://kassa.komtet.ru/integration/api[/url] От специалиста не требуется делать модули абсолютно для всех CMS! Достаточно только одного модуля. СписокCMS: MODX Evolution 1.2 CS-Cart 4 NetCat v.5.4-5.7 Ecwid Advantshop Joomla VirtueMart 3.0 Drupal Commerce v.1.2 ShopCMS diafan.CMS Drupal Ubercart v.3.0 WooCommerce