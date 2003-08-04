Удалённая работа на 4-6 часов в день

Здравствуйте я студентка на 1 курсе, в данный момент ищу подработку на удалённую работу, могу уделять работе 4-6 часов в день . Я трудоспобный, пунктуальный,организованный,внимательный человек. На высоком уровне у меня Английский,Русский,Азербайджанский языки также на среднем уровне Турецкий и Украинский языки. Работа может быть любая. Имеется ПК и также знания базовых программ ,хороший интернет и целеустремлённость к работе . Опыт работы маленький но имеется и в разных сферах.