OnlyTopContent

Услуги контент-менеджера сайта. Заведение товаров на маркетплейсы Беру, Ozon, Wildberries, Goods, Aliexpress и другие.

Профессионально занимаюсь подключением и настройкой компаний на все известные маркетплейсы (Беру, Ozon, Wildberries, Goods, Aliexpress и другие). Опыт работы более 5-ти лет.Если вы только решили размещаться на данных площадках, я так же могу отдельно помочь с подключением вашего магазина/бренда к маркетплейсам.

Так же наполню товарами любой Интернет-Магазин на любой админке. Объём любой, работаю с командой.Возможно поддержка с моей стороны на постоянной основе: своевременное обновление ассортимента, работа с ценами и остатками, работа с отзывами покупателей.