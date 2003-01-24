Монтирую несложные заказы по типу:Сделать цветокор,стабилизацию,распределить план видео ЗА НЕБОЛЬШУЮ ЦЕНУ.

Я работаю в программе Adobe Primer Pro 1,6 года.Умею делать качественный цветокор,стабилизацию видео,переходы,эффекты (по типу засветов и т.п.) а так-же работать с аудиорядом и муз.сопровождением (Работаю с программой FL studio12 около 3 лет).Если вам нужно недорого,быстро и качественно смонтировать видео-я к вашим услуга :)

P.S. Я потерял мобильник и теперь к сожалению не могу контактировать с заказчиком по телефону.Если хотите задать вопрос,то пишите на почту или в ВК (информация внизу).

Почта[email protected]

VK-https://vk.com/id412634168