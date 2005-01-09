👋 Здравствуйте!
Меня зовут Алексей и я фотограф, дизайнер и монтажер из Светловодска.
Вам нужна эстетичная обработка фото, динамичный и интересный видеомонтаж или креативный подход к дизайну – я всегда готов! Раньше выполнял проекты для местных заказчиков, но сейчас решил практиковать фриланс.
💣НАВЫКИ
Уверенно работаю в таких программах:
: Adobe Photoshop, Adobe Lightroom.
: DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects.
️: Adobe Illustrator, Microsoft Power Point.
: Audition, FL Studio.
: Blender.
ФОТО:
· Ретушь фото (недочеты на лице, теле, одежде);
· Качественная цветокорекция;
· Арт обработка фото;
· Реставрация старых фото;
· Креатив и обработка фотографий;
· Художественная обработка фотографий;
· Обтравка простых и сложных объектов.
· Организовываю фотосессии.
(С фотографиями могу решить любую задачу)
ДИЗАЙН:
· Создание логотипов;
· Векторная иллюстрация;
· Постер;
· Банеры;
· Обложка альбома;
· Визитка;
· НФТ;
· Дизайн упаковки;
· Инфографика;
· Фирменный стиль;
· Создание сториз в Инстаграм.
МОНТАЖ:
· Рекламные ролики и анонсы;
· Анимация;
· Видеоблоги;
· Эдиты;
· Ротоскопирование;
· Кеинг;
· Композитинг;
· Трэкинг.
❤️ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ СО МНОЙ
· Чистая и качественная работа с фотографиями и изображениями.
· Обговариваем все ньюансы. Уделяю большое внимание деталям.
· Вы получаете качественную и красивую работу.
· Быстрые сроки выполнения.
· Всегда на связи (ТГ либо любой удобный для Вас месседжер).
· Все правки бесплатные!🔥
📞КОНТАКТЫ
Телеграм: haunted_sally (https://t.me/haunted_sally)
Email: [email protected]
Онлайн в Телеграмме с 8:00 до 20:00 (По Киевскому времени).
Рабочее время с 16:00 до 21:00 (в связи с тем что я сейчас прохожу обучение, но в сотрудничестве это не помешает.)
Соблюдаю сроки.
ОПЛАТА
Приват24
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