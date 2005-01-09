🔥 ФОТО | МОНТАЖ | ДИЗАЙН 🔥

👋 Здравствуйте!

Меня зовут Алексей и я фотограф, дизайнер и монтажер из Светловодска.

Вам нужна эстетичная обработка фото, динамичный и интересный видеомонтаж или креативный подход к дизайну – я всегда готов! Раньше выполнял проекты для местных заказчиков, но сейчас решил практиковать фриланс.

💣НАВЫКИ

Уверенно работаю в таких программах:

: Adobe Photoshop, Adobe Lightroom.

: DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects.

️: Adobe Illustrator, Microsoft Power Point.

: Audition, FL Studio.

: Blender.

ФОТО:

· Ретушь фото (недочеты на лице, теле, одежде);

· Качественная цветокорекция;

· Арт обработка фото;

· Реставрация старых фото;

· Креатив и обработка фотографий;

· Художественная обработка фотографий;

· Обтравка простых и сложных объектов.

· Организовываю фотосессии.

(С фотографиями могу решить любую задачу)

ДИЗАЙН:

· Создание логотипов;

· Векторная иллюстрация;

· Постер;

· Банеры;

· Обложка альбома;

· Визитка;

· НФТ;

· Дизайн упаковки;

· Инфографика;

· Фирменный стиль;

· Создание сториз в Инстаграм.

МОНТАЖ:

· Рекламные ролики и анонсы;

· Анимация;

· Видеоблоги;

· Эдиты;

· Ротоскопирование;

· Кеинг;

· Композитинг;

· Трэкинг.

❤️ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ СО МНОЙ

· Чистая и качественная работа с фотографиями и изображениями.

· Обговариваем все ньюансы. Уделяю большое внимание деталям.

· Вы получаете качественную и красивую работу.

· Быстрые сроки выполнения.

· Всегда на связи (ТГ либо любой удобный для Вас месседжер).

· Все правки бесплатные!🔥

📞КОНТАКТЫ

Телеграм: haunted_sally (https://t.me/haunted_sally)

Email: [email protected]

Онлайн в Телеграмме с 8:00 до 20:00 (По Киевскому времени).

Рабочее время с 16:00 до 21:00 (в связи с тем что я сейчас прохожу обучение, но в сотрудничестве это не помешает.)

Соблюдаю сроки.

ОПЛАТА

Приват24